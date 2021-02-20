وزيرة الصحة تصل مركز طب الشهداء بالإسماعيلية لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.





وتتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





في السياق ذاته، شهدت المراكز والقوي، استعدادات لاستقبال وزيرة الصحة، منها قرية المحسة القديمة بالقصاصين، حيث شهد المركز الطبي التابع لها أعمال تعقيم وتطهير المنشآت.









وحصل "صدى البلد" على برنامج زيارة وزيرة الصحة، ويتضمن تفقد مركز طب الشهداء بحي ثان، ووحدة طب الأسرة بالكيلو 2، ومركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، ومستشفى القصاصين المركزي، ومستشفى التل الكبير المركزي، ووحدة طب الأسرة السلام بالتل الكبير.









وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد، والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.









وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف على المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت افتتاح الرئيس لمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة( المخصصة للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركزا طبيا ووحدة صحية من المقرر دخولهم التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.









وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الافتتاح الرئاسي شمل افتتاح عدد كبير من المنشآت الطبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إضافة إلى مستشفى 30يونيو (بحر البقر سابقًا)، والذي تم الانتهاء من تطويره وتجهيزه وفق أعلى مستويات الجودة العالمية في نطاق محافظة بورسعيد، وبذلك يصل إجمالي المحافظات التي تغطيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل إلى 4 محافظات منذ بدء انطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019.











وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ 23.03 مليار جنيه مصري، منها 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.









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يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء" والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، وبورسعيد التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي السويس وأسوان والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.