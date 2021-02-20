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أخبار البلد

في إطار مبادرة «حياة كريمة».. القوى العاملة بالمنوفية توفر العمالة اللازمة لتطوير 81 قرية ريفية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:39 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بالقيام بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينيا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير 81 قرية ريفية بمحافظة المنوفية ضمن 1500 قرية ريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة" ضمن مديرية القوى العاملة بالمنوفية. 

وأشار إلى أن المديرية تقوم حاليا بالعمل علي توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات في مركزي أشمون مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال علي حامد الزقم، وكيل المديرية، إنه تم عقد اجتماع مع المسئولين بالمديرية بإدارات العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، ومديرى مكاتب التفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بمركزى أشمون والشهداء لإعداد خطة حصر العمالة غير المنتظمة وتوفير العمالة اللازمة لتلك المشروعات التى يتم تنفيذها بالمركزين بالمحافظة.

في إطار مبادرة «حياة كريمة».. القوى العاملة بالمنوفية توفر العمالة اللازمة لتطوير 81 قرية ريفية
في إطار مبادرة «حياة كريمة».. القوى العاملة بالمنوفية توفر العمالة اللازمة لتطوير 81 قرية ريفية
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