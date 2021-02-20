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أخبار العالم

مصدر إعلامي سوري يكشف حقيقة بنود سرية في صفقة تبادل الأسرى بين دمشق وتل أبيب

السبت 20/فبراير/2021 - 12:05 م
سوريا
سوريا
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن مصدرا إعلاميا نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت.

وقالت الوكالة بحسب المصدر إن ترويج المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسورية وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية

وأكدت الوكالة السورية، وفق المصدر، أن سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسرارها. 

وتابعت "أن وسائل الإعلام التي تتناقل المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه صفات إنسانية يفتقدها؛ بدليل احتلاله الأرض العربية، وتشريد شعبها، ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني".

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