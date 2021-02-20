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حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في تصادم دراجة بخارية بتوك توك ببني سويف

السبت 20/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على الطريق الزراعى ببنى سويف الفيوم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى كلا من عبدالله عاشور زكى  12 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ  والصدر والبطن وتوفى داخل المستشفى وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما استقبل المستشفى محمد سعد محمد  15 سنة مصاب باشتباه كسر بالركبه اليسرى وادخل المستشفى للعلاج  والملاحظة، رجب سعد درويش30 سنة مصاب باشتباه كسر بالركبة  اليسرى نزيف بالبطن  والصدر والحوض  وأدخل المستشفى للعلاج والملاحظة وجميعهم مقيمون قرية بيلفيا.
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