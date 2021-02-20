مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في تصادم دراجة بخارية بتوك توك ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على الطريق الزراعى ببنى سويف الفيوم.





واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى كلا من عبدالله عاشور زكى 12 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن وتوفى داخل المستشفى وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



