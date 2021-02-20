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حوادث

الأمن ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين بالفيوم

السبت 20/فبراير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بناحية قرية الجمهورية كوم أوشيم دائرة مركز شرطة طامية .

وجاء تحقيق الصلح بالتنسيق مع "أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتمكنت الجهزة من التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.
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