وزيرا السياحة والطيران يفتتحان معمل تحاليل كورونا الجديد بالغردقة

افتتح الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، المقر الدائم لإجراء فحص تحليل كورونا pcr، الذي أعدته جمعية المستثمرين بالمحافظة.









كما تفقد الوزيران الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي، والتقى عددا من السياح الذين أشادوا بتلك الإجراءات الاحترازية وطقس مدينة الغردقة المشمس.









ويلتقي الوزير، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، كما يعقدان اجتماعا مع مستثمري السياحة بالمحافظة، لبحث أبرز المعوقات التي تواجههم ومقترحات القطاع لمواجهة آثار وتداعيات كورونا.









ومن المقرر أن يزور الوزير غدا، الأحد، مدينة مرسى علم ويعقد اجتماعا مماثلا مع جمعية المستثمرين السياحيين بالمدينة.









وقال محافظ البحر الأحمر، إن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثر كبير في التيسير على السائحين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.







