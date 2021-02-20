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حوادث

بحجم تعاملات ٨ ملايين جنيه.. الأمن يضبط تاجر عملة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.


وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة"، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى 8 ملايين و600 ألف ريال سعودى، و65 ألف درهم إماراتى.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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