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حوادث

صبدلى يحول شقته إلى مخزن لأدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مخزن للأدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (صيدلى حر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى ولا تتوافر بها الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم إستهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المخزن) وضبط الآتى (عدد 149682 عبوة من الأدوية المتنوعة من بينها "مُكملات غذائية – فيتامينات – مضادات حيوية – العديد من العقاقير الطبية المختلفة أمبولات – مستحضرات تجميل) بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.
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