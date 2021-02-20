محفزات جديدة للمواطنين لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.. البترول تكشفها

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن وجود محفزات خاصة للمواطنين أصحاب السيارات القديمة للتحويل إلى الغاز الطبيعي من خلال مراكز الغاز الطبيعي، موضحا أن المتقدم يستطيع تقسيط المبلغ للتحويل على مدار عدة سنوات من خلال البنوك أو صندوق الصناعات الصغيرة، أو من خلال التقسيط من الشركة الخاصة بالمحطة ويكون على سنة واحدة بدون فوائد.









وقال وزير البترول، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك علاقة وثيقة بين التحول إلى الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، لأن هذا النوع من الوقود هو واحد من الطاقات التي تتمتع بها مصر والتي يجب استغلالها وتكلفته أقل بـ 50% من البنزين، إلى جانب أنه طاقة نظيفة، وذلك يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة.







