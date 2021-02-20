محفزات جديدة للمواطنين لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.. البترول تكشفها

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن وجود محفزات خاصة للمواطنين أصحاب السيارات القديمة للتحويل إلى الغاز الطبيعي من خلال مراكز الغاز الطبيعي، موضحا أن المتقدم يستطيع تقسيط المبلغ للتحويل على مدار عدة سنوات من خلال البنوك أو صندوق الصناعات الصغيرة، أو من خلال التقسيط من الشركة الخاصة بالمحطة ويكون على سنة واحدة بدون فوائد.
وقال وزير البترول، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك علاقة وثيقة بين التحول إلى الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، لأن هذا النوع من الوقود هو واحد من الطاقات التي تتمتع بها مصر والتي يجب استغلالها وتكلفته أقل بـ 50% من البنزين، إلى جانب أنه طاقة نظيفة، وذلك يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة.
وأضاف أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة برعاية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تم افتتاح محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة حدائق القبة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كل الجهات المعنية لتيسير كل المتطلبات لهذا المشروع المهم، لأنه بالتأكيد هناك احتياج لموافقات وتراخيص وتصاريح مختلفة في كل المراحل الخاصة بالمشروع، سواء في الإنشاء أو التطوير أو إضافة نشاط أو حفر لتوصيب خطوط من تحت الأرض، وفي تلك الحالة يتم التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية والنقل في المحافظات المختلفة.
وأوضح أنه تم بدء العمل في خطة 2021، والمستهدف أن يزيد عدد المحطات على ما يتراوح بين 200 و100 محطة بنهاية العام الحالي، وذلك يعني أنه من المفترض أن تعمل 800 محطة جديدة خلال هذا العام، وتم تقسيم هذه المحطات والاستعانة بكل الشركات سواء الشركات التابعة لقطاع البترول أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص لديها دور مهم في هذا المشروع وتتلقى كل الدعم من قبل الوزارة، سواء كان في إطار التراخيص والتصاريح أو غيرها من التسهيلات والطلبات حتى تكون كل الطلبات تحت منصة واحدة، ولفت إلى أنه يتم تزويد الغاز الطبيعي لبعض المحطات الموجودة بالفعل.