رئيس الشيوخ: يجب الاهتمام بمنصة القضاء الرقمية لتوطيد العلاقات

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن العالم كله يواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف الطارئة التى فرضها عليه فيروس كورونا، تلك الجائحة أثرت في مختلف المجالات.





وقال خلال كلمته: "أرحب بزملائي الأعزاء من أفريقيا في هذا الاجتماع التحضيري من القاهرة الذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد الدعم الكامل والتعاون من مصر تجاه الأشقاء الأفارقة في أفريقيا".









وأضاف: "لقد أصبح هذا الحدث بعد مرور ٥ سنوات منصة مهمة بما يتناوله من حوارات، وبات واضحا بجلاء أوجه التعاون المشترك بين الدول الإفريقية وضرورة الالتزام واحترام القانون"، وتابع: "ومما لا شك فيه أصبحت هذه الظروف تشكل تحديات كبرى بالنسبة لحاضرنا ومستقبلا".









وتابع: "أود أن أشير إلى مبادرة المحكمة الدستورية العليا بإطلاق المنصة القضائية الأفريقية الرقمية".









بدأ منذ قليل الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين.









يأتى هذا الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقي.









وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا أكد خلاله المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017.









وقال إن بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الأفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.









وأضاف الأمين العام أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في أفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا.