شاهد.. مفاجأة الإعلامى محمد جاد لمتابعيه

نشر الاعلامى محمد جاد صوة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".





وحازت الصورة على تفاعل وإعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام .





وعلق محمد جاد قائلا:" شكرا يا @lamissalama على احلى واجمل مفاجأة انهاردة وضيف كل مصر بتحبه الفنان الكبير والقدير الأستاذ سامي مغاوري ونجله الفنان الصاعد كريم مغاوري حقيقي لقاء مميز وثري ومبهج ".









وأضاف جاد "شكرًا @samy.maghawry ومنتظرين أعمال حضرتك قريبًا وان شاء الله @karim.maghawry.karimchata هيكون امتداد لموهبة وتاريخ حضرتك المشرف في السينما والدراما المصرية ".





يذكر أن هنّأ الاعلامي محمد جاد، النادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر،مطالبا لاعبي القلعة الحمراء بالتركيز والاستمرار بنفس الأداء للحصول على بطولتي السوبر المصري والإفريقي،لافتا إلى أن الأهلي فاز ببطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه.





وقال جاد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد": "إن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش كانت أكثر من رائعة واتمست بالندية بين الفريقين" ولم يستسلم كلا الفريقين، وأنه تم حسم اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح،م ضيفا: "المباراة كانت مقفولة وفرص الفوز مكنتش كبيرة".





وتابع: "محدش قد لاعبي الأهلي في الفرحة، والفرحة حلوة مفيش كلام"، والأهلي قدم مباراة رائعة أمس وكان الأداء فوق المستوى، ولكن لكل مجتهد نصيب وان كل تعب له فرحته في نهاية الأمر.