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وزيرة الصحة: 4 ملايين نسمة إجمالى المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى بـ 6 محافظات

السبت 20/فبراير/2021 - 01:38 م
وزيرة الصحة ، الدكتورة
وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد
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شيرين عادل

قالت الدكتورة هالة زايد ،  وزيرة الصحة ،  إن النظام الإدارى بمنظومة التأمين الصحى يشمل فصل الخدمة عن التمويل وتسجيل كافة الوحدات الصحية ب نظام الجودة من خلال هيئة الرقابية والاعتماد للمنشآت الصحية .

وأضافت " زايد " ، خلال لقاء خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن إجمالى عدد المستفيدين  من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات يقدر ب 4 مليون نسمة ،  لافتأ إلى  أن نسبة 83% من محافظة الاسماعيلية سجلوا حتى الآن فى المنظومة والذى يعد نجاح كبير ،  مشيرأ لوجود معايير معينة لدخول المحافظة منظومة التأمين الصحىى ومنها البعد الجغرافى ومرتبط ب العدد السكان

 ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لعدد 3 محافظات ب منظومة التأمين الصحى وخلال هذا العام سيتم استكمال باقى المحافظات .
وأشارت إلى أنه من المقرر عرض خطة ملامح المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل ب 5 محافظات وسيتم عرضهم على مجلس الوزراء تمهيدأ  لتسليم المواقع الخاصة بهم خلال شهر .

وتابعت ،  أن منظومة التأمين الصحى الشامل هو الحلم الكبير لمصر الذى طال انتظاره منذ 20 عامأ وآن الآوان لتطبيقه فى كافة المحافظات وفقأ للبعد الاجتماعى والمناطق الجغرافية سواء   ..

وتابعت أن  .


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