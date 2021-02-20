وزيرة الصحة: 4 ملايين نسمة إجمالى المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى بـ 6 محافظات





قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن النظام الإدارى بمنظومة التأمين الصحى يشمل فصل الخدمة عن التمويل وتسجيل كافة الوحدات الصحية ب نظام الجودة من خلال هيئة الرقابية والاعتماد للمنشآت الصحية .





وأضافت " زايد " ، خلال لقاء خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن إجمالى عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات يقدر ب 4 مليون نسمة ، لافتأ إلى أن نسبة 83% من محافظة الاسماعيلية سجلوا حتى الآن فى المنظومة والذى يعد نجاح كبير ، مشيرأ لوجود معايير معينة لدخول المحافظة منظومة التأمين الصحىى ومنها البعد الجغرافى ومرتبط ب العدد السكان





ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لعدد 3 محافظات ب منظومة التأمين الصحى وخلال هذا العام سيتم استكمال باقى المحافظات .

وأشارت إلى أنه من المقرر عرض خطة ملامح المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل ب 5 محافظات وسيتم عرضهم على مجلس الوزراء تمهيدأ لتسليم المواقع الخاصة بهم خلال شهر .





وتابعت ، أن منظومة التأمين الصحى الشامل هو الحلم الكبير لمصر الذى طال انتظاره منذ 20 عامأ وآن الآوان لتطبيقه فى كافة المحافظات وفقأ للبعد الاجتماعى والمناطق الجغرافية سواء ..





وتابعت أن .







