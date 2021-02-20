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اقتصاد

مياه المنيا: لقاء تعريفى عن الصرف الصناعى أنواعه وأضراره

السبت 20/فبراير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
نظمت الإدارة العامة للصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لقاءا تعريفيا لعدد من أصحاب المنشآت  الصناعية عن ماهية الصرف الصناعى، وأنواعه وأضراره، التي تلحق بالشبكات ومحطات الرفع والمعالجة والعاملين بها والبيئة المحيطة من هواء ومسطحات مائية واراضي زراعية.

جاء ذلك بحضور أكثر من ٣٠ صاحب منشآة، للتعرف على طرق معالجة أسباب الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكات الصرف الصحي، تجنبا لمخاطره على الصحة العامة.


وأوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن القانون رقم  93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ٤٤لسنة ٢٠٠٠، ينظم ويضع معايير وآليات التخلص الآمن من الصرف الصناعى.

وناشد الشهاوى كافة المنشآت الصناعية بتوفيق أوضاعهم مؤكدا مضى الشركة فى رسالتها كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن، فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على توفير صرف صحى آمن.

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