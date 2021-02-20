أمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد، حيث أقيمت العديد من الأمسيات الشعرية ضمن أنشطة نادى الأدب فى كل من قصر ثقافة موط، وبيت ثقافة القصر، بجانب أمسية شعرية للأطفال بمكتبة الطفل والشباب بباريس.





وناقش قصر ثقافة الخارجة، كتابًا بعنوان "الأزمات الزوجية وحماية الزواج" تأليف نور الدين أبو لحية، ناقشته سوسن مصطفى، كما ناقش بيت ثقافة ناصر الثورة كتاب "عالم الحشيش وإثارة الضارة" تأليف جمال الدين احمد، ناقشته صفية محمد.





وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة، عدة أنشطة للأطفال تضمنت ورشة إكسسوارات من الخرز تدريب نهى سليم، إضافةً إلى ورشة نادى العلوم قدمها سامى كسبان تم فيها عمل وشرح نموذج للجهاز الدورى، وطريقة عمل الصابون، إلى جانب عرض أفلام كارتون "رسالة، اقرأ لطفلك، بالون الفرح" وذلك من خلال نادى سينما الأطفال.





كما قدم بيت ثقافة صنعاء مسابقة للأطفال فى القراءة الحرة، وسرد قصة للأطفال بعنوان "أضحك معى" بمكتبة شرق بولاق، وأعد بيت ثقافة المنيرة فقرة ألعاب ذهنية للأطفال، بينما عقد بيت ثقافة الراشدة ندوة مكتبية بعنوان "الوطن والحرية" حاضرها هانى يوسف، ناقش فيها معنى الوطن ومعنى الحرية والديمقراطية، والدفاع عن كل شبر فى أرضه.