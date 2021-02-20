ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

السبت 20/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد، حيث أقيمت العديد من الأمسيات الشعرية ضمن أنشطة نادى الأدب فى كل من قصر ثقافة موط، وبيت ثقافة القصر، بجانب أمسية شعرية للأطفال بمكتبة الطفل والشباب بباريس.

وناقش قصر ثقافة الخارجة، كتابًا بعنوان "الأزمات الزوجية وحماية الزواج" تأليف نور الدين أبو لحية، ناقشته سوسن مصطفى، كما ناقش بيت ثقافة ناصر الثورة  كتاب "عالم الحشيش وإثارة الضارة" تأليف جمال الدين احمد، ناقشته صفية محمد.

وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة، عدة أنشطة للأطفال تضمنت ورشة إكسسوارات من الخرز تدريب نهى سليم، إضافةً إلى ورشة نادى العلوم قدمها سامى كسبان تم فيها عمل وشرح نموذج للجهاز الدورى، وطريقة عمل الصابون، إلى جانب عرض أفلام كارتون "رسالة، اقرأ لطفلك، بالون الفرح" وذلك من خلال نادى سينما الأطفال.

كما قدم بيت ثقافة صنعاء مسابقة للأطفال فى القراءة الحرة، وسرد قصة للأطفال بعنوان "أضحك معى" بمكتبة شرق بولاق، وأعد بيت ثقافة المنيرة فقرة ألعاب ذهنية للأطفال، بينما عقد بيت ثقافة الراشدة ندوة مكتبية بعنوان "الوطن والحرية" حاضرها هانى يوسف، ناقش فيها معنى الوطن ومعنى الحرية والديمقراطية، والدفاع عن كل شبر فى أرضه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محاضرات ثقافية وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

أنشطة أونلاين متنوعة بـ ثقافة الجيزة

ورش فنية ولقاءات أدبية بثقافة الوادى الجديد

مناقشات وورش فنية متنوعة بالوادى الجديد

ختام أعمال ورشة الخرز والجلد بثقافة البحر الأحمر

محاضرات وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

قتله واتحبس في قضية مخدرات.. ملابسات العثور على جثة طالب في زراعات الصف

تفاصيل حادث مروع على طريق محور 30 يونيو.. فيديو

ودعت أصدقاءها خلاله.. فتاة توقعت يوم وفاتها في مقطع فيديو.. شاهد

مرور لكويكبات ونجوم.. ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة اليوم

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام