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أخبار العالم

باكستان تفتح باب التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا لكبار السن

السبت 20/فبراير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، أسد عمر، اليوم السبت، فتح باب التسجيل للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع المواطنين البالغين من العمر 60 عاما فيما فوق.

وكتب عمر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - حسبما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن التسجيل بدأ بالفعل لمن يبلغ 60 عاما أو أكثر للحصول على تطعيم فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التطعيم لجميع المواطنين في باكستان سيبدأ في الأول من شهر مارس المقبل.

يُشار إلى أن باكستان كانت قد تلقت 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني أوائل الشهر الجاري، وخصصت المرحلة الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية ضمن الخطوط الأمامية.
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