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تعليم

الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب غدا

السبت 20/فبراير/2021 - 03:47 م
جامعة أكتوبر للعلوم
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب
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تعقد كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA غدًا، الأحد، مؤتمرًا صفحفيًا بمناسبة احتفال الجامعة باليوبيل الفضى على إنشائها.

ويشهد الاحتفال، تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الإعلام الفائزين بجائزة "هواوي" الكبرى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن عام 2020 /2021؛ لتميزها على مستوى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى استخدام وتطبيق واعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى ببرامج ومناهج التدريس بجميع الكليات واستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للموبايل.

وحصلت د. نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، على جائزة التميز والريادة؛ عن دورها ومساهمتها الكبيرة فى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية بجميع كليات الجامعة.

كما حصلت كلية الهندسة بالجامعة، على الجائزة الكبرى فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحصول 4 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أحسن 30 مدرسا لعلوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس للموبايل.

يذكر أن كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA عقدت بشهر نوفمبر مؤتمرها العلمى السادس بعنوان "الاستخدام الآمن للإعلام الرقمى: أخلاقيات وتشريعات"، وكان المؤتمر يهدف إلى رصد وتحليل القضايا الأخلاقية والقوانين الحالية للإعلام الرقمى، والتعرف على الإشكاليات الأخلاقية، وكيف يمكن التصدى لها ومواجهتها فى محاولة للوصول الى الاستخدام التكنولوجى الأمن.

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