نائبة عن انتشار ظاهرة المستريح: قلة الوعي وتدهور المستوى الثقافي سبب رئيسي

قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة المستريح تعد ظاهرة مركبة، وليست بسيطة، موضحا أن مواجهتها تستلزم منظومة اجتماعية ثقافية ، بجانب تطبيق القانون وتضييق الخناق على كل من تسول له نفسه أن يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين.





وأكدت النقاش، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك بعض المواطنين العاديين يكون تطلعهم لتحقيق المكاسب ، وعمل ثروة مثل غيره ، بدون أي مجهود أو عناء، وهذا الأمر يدفعهم للوقوع فريسة سهلة للمستريح والذي كون ثروات هائلة من أموال البسطاء والأشخاص العاديين بدون وجه حق.





ونوهت عضو مجلس الشيوخ ، بأن قلة الوعي وتدهور مستوى الثقافي سبب رئيسي لاندفاع هؤلاء وتفريطهم في أموالهم، بعد أن أقنعهم المستريح أنه سيتثمر هذه الأموال وسيكون هناك عائد شهري كبير مع ثبات قيمة أموالهم.





وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد أكدت نجاحها فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية وذلك بعد قيامه بعملية النصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبلغ 400 قدره مليون جنيه بزعم توظيفها.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو بعنوان "جمع 400 مليون جنيه وخلع" موضحين أن لديه 15 مندوبًا لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة وكان ملتزمًا بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه.





وبعد إجراء الفحص تبين أنه طبيب، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية"، وقام بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح .



