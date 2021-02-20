قسم التدخل السريع بـ "تضامن الغربية" تنقذ حياة عجوز مشرد

تمكن الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ورئيس لجنة مواطن الرئاسية بالغربية، وتحت إشراف أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، من إنقاذ مواطن بلا مأوى وإيداعه بدار المسنين والعجزة بطنطا.

وكان قد ورد لرئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالغربية، بلاغ عن وجود شخص بمنطقة الساحة مقيم بصفة مستمرة بجوار سور مبنى مركز رياضى، وبالتوجه لموقع البلاغ المتواجد به المواطن" ج. أ" وتبين أنه يبلغ من العمر 67 عام حيث أنه من مواليد 195، وبالتحدث معه تم إقناعه بأن يذهب مع الفريق لإيداعه بدار المسنين والعجزة بكفر عصام بطنطا.

وقام فريق التدخل السريع ، بالاطمئنان على باقى النزلاء بالمؤسسة والتحدث معهم عن وجود اى مشاكل تواجههم.