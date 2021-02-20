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مرأة

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

السبت 20/فبراير/2021 - 04:36 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتألقت بإطلالة بسيطة داخل سيارتها

وارتدت ريهام أيمن، بلوفر بسيطاً باللون البيج ليبرز عن رشاقتها وجمالها.

وتركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بشكل الكيرلي الطبيعي الذى يتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة مع سلسلة باللون الفضي حول الرقبة.
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