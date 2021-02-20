الإفتاء: مقولة لا تحزن إن الله معنا تفتح باب الأمل الواسع أمام المسلم

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن مقولة" لا تحزن إن الله معنا".. شعار يفتح أمام المسلم باب الأمل الواسع، فلا يقترب اليأس من قلبه، ولا يعرف القنوط طريقا إلى مشاعره.





وأضافت الدار عبر الفيسبوك: لا تحزن فالحزن يأس، لا تحزن فالحزن يثبط الهمم، ويضعف العزائم، ويجلب الكسل، لا تحزن لأنك تأوي إلى ركن شديد، و لأن قلبك معلق بمن يسير الأكوان ويدبر الأمر كله.





تابعت: "لا تحزن إن الله معنا".. ومن كان الله معه فلا شيء يقف أمامه، ومن كان الله معه حتما سيجتاز كل صعب، ومن كان الله معه سينير له الظلام.





واختتمت : افتحوا باب الأمل في كل أوقاتكم، فمهما ادلَهَمّ الظلام وعمّ فلابد من طلوع الفجر، أكثروا من الأمل واعلموا أن اليأس كبيرة من الكبائر



