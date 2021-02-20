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ديني

الإفتاء: مقولة لا تحزن إن الله معنا تفتح باب الأمل الواسع أمام المسلم

السبت 20/فبراير/2021 - 04:59 م
دار الافتاء
دار الافتاء
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محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن  مقولة" لا تحزن إن الله معنا".. شعار يفتح أمام المسلم باب الأمل الواسع، فلا يقترب اليأس من قلبه، ولا يعرف القنوط طريقا إلى مشاعره.

وأضافت الدار عبر الفيسبوك: لا تحزن فالحزن يأس، لا تحزن فالحزن يثبط الهمم، ويضعف العزائم، ويجلب الكسل، لا تحزن لأنك تأوي إلى ركن شديد، و لأن قلبك معلق بمن يسير الأكوان ويدبر الأمر كله.

تابعت: "لا تحزن إن الله معنا".. ومن كان الله معه فلا شيء يقف أمامه، ومن كان الله معه حتما سيجتاز كل صعب، ومن كان الله معه سينير له الظلام.

واختتمت : افتحوا باب الأمل في كل أوقاتكم، فمهما ادلَهَمّ الظلام وعمّ فلابد من طلوع الفجر، أكثروا من الأمل واعلموا أن اليأس كبيرة من الكبائر

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