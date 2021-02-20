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اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. كهرباء الشارقة توقع اتفاقية لإنشاء محطة أرصاد جوية متطورة

السبت 20/فبراير/2021 - 05:14 م
الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة الجديدة والمتجددة
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قسم الاقتصاد
وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اتفاقية مع شركة بونديرا كونسلت الهولندية لانشاء محطة ارصاد جوية متطورة في المنطقة الوسطى بهدف تجميع البيانات وإنشاء قاعدة معلومات مناخية للاستفادة منها في إعداد دراسات حول مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

وقع الاتفاقية عن بعد سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بحضور المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة وايريك أرنست مدير شركة بونديراكونسلت الهولندية.

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وقال سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في  تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن الهيئة تعمل بتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تعزيز الاستدامة وتطوير استراتيجية شاملة للطاقة وإيجاد أفضل الحلول والتقنيات لكفاءة الطاقة وفق أعلى المعايير من خلال تفعيل التعاون مع كافة الجهات لتطبيق أحدث التكنولوجيا في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية وتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وأكد أن الطلب المتزايد على الطاقة يحتم المضي قدما في إيجاد الحلول المناسبة ووضع استراتيجية تشكل رؤية مستقبلية لدراسات الطاقة المتجددة من المصادر المتوافرة بإمارة الشارقة مثل الطاقة الشمسية والرياح لمواكبة الطلب المستمر للطاقة ومشاركة دول العالم في خفض الانبعاثات الكربونية.

من جانبه أشار المهندس حمد الطنيجي إلى أن الهيئة تتطلع للبدء في إعداد دراسات متخصصة لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية وتم اختيار أفضل موقع لتركيب محطة الأرصاد الجوية في المنطقة الوسطى ويمكن أن تخدم المحطة كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية من خلال البيانات التي توفرها عن حالة الطقس وسرعة الرياح.

وأكد ايريك أرنست أن الشركة تحرص على تفعيل سبل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وتنمية علاقات الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين من خلال خطة محددة وستعمل على إنشاء المحطة وفق أفضل المواصفات وستوفر أجهزة رصد بيانات حديثة ومتطورة.

وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في الاحتياجات العالمية سوف تصل إلى ما يزيد على 30 بالمائة بحلول عام 2030 وأن التحدي البيئي الذي تواجهه الأرض يفرض اعتبار الطاقات المتجددة مصدرا رئيسيا لإمدادات الطاقة وليس كمجرد مشاريع نموذجية ..موضحًا أن إمارة الشارقة بها جميع المقومات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح.
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