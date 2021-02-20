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أخبار العالم

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

السبت 20/فبراير/2021 - 05:19 م
عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية
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أحمد محرم
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث، بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت انحاء الولاية وتسببت في خسائر فادحة، بينها انقطاع الكهرباء لأيام متصلة.

وواجه ملايين السكان في تكساس أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة انقطاع الكهرباء كما عاني ما يقرب من نصف سكان تكساس من انقطاع المياه ونُسبت نحو عشرين حالة وفاة للعاصفة وموجة البرد.

وتمثل تلك المشكلة أول أزمة يواجهها بايدن الذي تولى الرئاسة قبل شهر اختبارا لتعهده بالحكم أيضا باسم الأمريكيين الذين عارضوا ترشيحه.

ويعمل البيت الأبيض الآن عن كثب مع حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت ، الذي لم يعترف في البداية بفوز بايدن في الانتخابات في نوفمبر. 

وفي ديسمبر، حاول مسؤولو ولاية تكساس إلغاء فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في المحكمة لكنهم فشلوا.

وقال بايدن الذي خسر في تكساس أمام ترامب "كما قلت عندما ترشحت ، سأكون رئيسا لكل الأمريكيين". ويجري التخطيط لزيارة بايدن لتكساس هذا الأسبوع.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن طلب من فريقه التعجيل بطلب تكساس إعلانها منطقة كوارث مما يمهد الطريق للحصول على مزيد من الموارد الاتحادية.
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