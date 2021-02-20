بداية المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني مواليد 2006.. صور

انطلق اليوم السبت المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان، ومنتخب مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمود جابر خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ فبراير الجاري.





واستدعى جهاز منتخب ٢٠٠٦ ثمانية لاعبين بصفوف ناشئي الإسماعيلي على النحو الآتي: عبدالرحمن محمود ومحمود محمد أحمد ومهند عبدالعاطي إبراهيم وأحمد عاطف سلامة خلف الله ويوسف محمد عبدالله ومحمد عبدالسميع وبشار أشرف ومحمد سيد أحمد رجب.





وبدأ الخميس الماضي منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.





وقال محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، إن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل المعسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .



