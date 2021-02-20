بإطلالة شتوية جذابة.. نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام | شاهد

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نسرين أمين في الصورة باطلاله شتوية، حيث ارتدت سترة صوف باللون الاسود وجيب اسود قصير فوق الركبة، وشعرها المنسدل على كتفيها.





يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.





مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎







وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).