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أخبار العالم

السودان يوجه رسالة حاسمة لـ إثيوبيا بشأن النزاع الحدودي

السبت 20/فبراير/2021 - 06:06 م
الجيش السوداني (أرشيفية)
الجيش السوداني (أرشيفية)
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محمد عثمان
أعرب عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر عطا، اليوم السبت، عن إشادته بوقوف ودعم الرياضيين وكافة قطاعات الشعب للقوات المسلحة السودانية، لتمكينها من أداء واجبها المقدس لحماية الأراضي السودانية وتأمين الحدود الشرقية، وتعزيز السلام والاستقرار وحفظ الأمن في كل شبر من أرض الوطن. 

قال العطا في تصريحات صحفية، إن الثورة السودانية أصبحت الآن قوية، رغم المعوقات والتحديات وتستطيع الدفاع عن نفسها، مبينًا أن أجهزة الحكم الانتقالي بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستعمل على تحقيق خيارات الشعب في التحول والانتقال الديمقراطي السلمي وبناء دولة مدنية حديثة يباهي بها اهل السودان كل الأمم وشعوب العالم. 

وتحدث العطا عن النزاع الحدودي القائم بين بلاده وإثيوبيا قائلًا: "لسنا عدائيين أو غزاة أو دعاة حرب، ولكننا قمنا بواجبنا في بسط سيطرتنا على كل اراضينا على الحدود الشرقية".

وقدم العطا شرحا مفصلا للحقائق التي تؤكد ملكية السودان لأراضيه على الحدود الشرقية منذ العام ١٩٠٢م وباعتراف دولة إثيوبيا والمجتمع الإقليمي والدولي والأمم المتحدة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تفرط في اي شبر من أرض الوطن.
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