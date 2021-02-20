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اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت

السبت 20/فبراير/2021 - 06:16 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ الخميس الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير .

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

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وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، الأهلي اليوناني، الأمارات دبي، الأهلي المتحد، القاهرة،التعمير والاسكان"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع في بنكي" HSBC، أبوظبي التجاري"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه لشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنكي" المصرف العربي الدوليAIB، البنك العقاري المصري".

وصل سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، قطر الوطني الأهليَQNB، مصر، المصري لتنمية الصادرات".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، العربي الافريقي الدولي،ABC ، مصر إيران للتنمية".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع  في بنوك " بلوم، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة،سايب، الاسكندريةـ عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك  أبوظبي الاول

وصل سعر الدولار في نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنكي " التجاري وفا، العربي"


وصل سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي
 

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