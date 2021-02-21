ضمن مبادرة حياة كريمة .. تطوير 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ اليوم السبت برئاسة الإجتماع التنسيقي للبدء فورا فى اعمال تنفيذ " مبادرة حياة كريمة" لتطوير 26 قرية بنطاق مركز شربين بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليار جنيه .





جاء ذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام ، و منال الغندور السكرتير المساعد ، والعميد ابو القاسم عبد المنعم عن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، والمهندس اسامة ابراهيم عن الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى ، والمحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق، والمهندسه سهير نعيم عن مديرية الاسكان، وعمر سعيد مدير وحدة حياة كريمة.





جرى خلال الاجتماع استعراض القرى التى تضمنتها المبادرة بنطاق مركز شربين وذلك لتحديد اولويات البدء فى تنفيذ مشروعات المبادرة بها حيث تقرر بدء العمل فورا فى تنفيذ مشروعات الارتقاء بالبنية الاساسية فى قطاعات مياة الشرب والصرف الصحى فى 4 قرى اولوية اولى وتشمل قرى بساط كريم الدين ومحلة انجاق ورأس الخليج ودنجواى ومما يذكر ان اولويات المشروعات ايضا داخل القرى المختارة وفقا لمحددات المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات سكن كريم وايضا تنفيذ ما يعرف بالمجمعات الخدمية لاهالى الريف بالقرى المختارة.





كما تقرر خلال الاجتماع التنسيق التام بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والوحدة المحلية لمركز شربين لتحديد اولويات التنفيذ وفقا لما لمحددات وبنود المبادرة .



وقد اكد نائب محافظ الدقهلية خلال الاجتماع ان هناك متابعة شخصية اولا باول من محافظ الدقهلية لكافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق منذ الاعلان عن تنفيذ المبادرة فى نطاق محافظة الدقهلية وذلك للتعامل الفورى وازالة اية معوقات طارئة.



وكان قد تم الانتهاء من حصر كافة المطالب والاحتياجات للمواطنين بالقرى محل التطوير واعداد الخطة التنموية فى كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة لهذه القرى،وان القرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة تم وفق دراسات توضح القرى الاكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها ،وهناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمشروعات ووضع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من اعمال التطوير للقرى خلال عام 2021 و القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج4 شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق.



وكان قد تم الانتهاء من استطلاع اراء الاهالي بالقري المدرجة بالمبادرة وكذا عمل مسح ميداني للتأكد من الاعمال المطلوبه علي الواقع بنطاق القرى المذكورة، وان تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار اليها يتم فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والتليفونات والكهرباء اضافة الى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة فضلا عن الغاز الطبيعى هذا بالاضافة مشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة وايضا الطب البيطرى.





كما تم الانتهاء من المقايسات الخاصة بالمشروعات التى تتضمنها المبادرة، وتم توجيه المعدات للمقاولين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاضافه لمعدات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمركز شربين استعداد لبدء العمل الفعلى على ارض الواقع حيث يتم العمل على التوازى فى كافة المشروعات بالقطاعات المختلفة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ومديريات الخدمات التابعة للوزارات المعنية، وانه يتم حاليا تنفيذ مرحلة الحصر للمساكن التى فى حاجة الى احلال وتجديد فى اطار المبادرة .





كما سبق وان قام استشاريو المشروعات المقرر تنفيذها بالنزول على الطبيعة للقرى التى تم اختيارها فى المبادرة للتحديد على الطبيعة القرى التى يتم البدء فيها اولا.