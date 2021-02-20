ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة بطولية.. سيمبا التنزاني يوجه رسالة تحفيزية للاعبيه قبل مواجهة الأهلي

السبت 20/فبراير/2021 - 06:56 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجَّه نادي سيمبا التنزاني رسالة للاعبيه، قبل مواجهة الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا .
وكتب الحساب الرسمي لـ سيمبا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" إنها مباراة بطولية.. مباراة للرجال ضد أبطال إفريقيا، لا ينبغي تفويت الفرصة، قاتل في الميدان للتأكد من أننا سنحقق نقاط المباراة الثلاث".

من جهته، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع أيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، قبل انطلاق تقسيمه الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران للفريق بـ تنزانيا. وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة. 

وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني. ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.
Advertisements
Advertisements

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

جالطة سراى يتقدم على آلانيا سبور بهدف إمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد

قبل افتتاح المعرض.. 43 لوحة للفنانة آلاء نجم تزين جدران جاليري "ضي"