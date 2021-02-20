جالطة سراي ينهى الشوط الأول أمام آلانيا سبور بهدف نظيف

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد ضمن تشكيلة جالاتا سراي الأساسية.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

موسليرا - هنري - إتيبو - بايرام- يدلان - لوينداما - ماركو - امري - توران - فيرنانديز - مصطفى محمد

ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.





كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.





وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.