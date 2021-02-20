ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غياب عبدالله السعيد وعمر جابر .. قائمة بيراميدز لمواجهة بطل ساحل العاج

السبت 20/فبراير/2021 - 07:16 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
حسن العمدة
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الإضافي من الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بكوت ديفوار بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال 

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

رمضان صبحى وعبد الله السعيد يزينان قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

ثلاثي الأهلي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأحمر غدا في الدوري

تغييرات غريبة فى تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري المصري

قائمة بيراميدز لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

ترشيحاتنا

بينها إلغاء حظر سفر مواطني الدول الإسلامية.. قرارات جو بايدن خلال 30 يوما

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

الحالة حرجة .. رضوى الشربيني تعلن تدهور حالة والدتها الصحية

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

أنا آسف يا أولادي.. رسالة وداع مؤثرة لأب انتحر بحبوب الغلال السامة بالبحيرة

الشرطة تلاحق المتهمين.. بلطجية يقتحمون منزل سيدة ويعتدون عليها بالضرب في طنطا

Advertisements

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد