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لم تلتزم بالاجراءات.. إغلاق 44 ألفا و134 محلا بسبب كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:21 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، علي اغلاق  ما يقرب من 44 ألفا و134 محلا ، لعدم التزام اصحابها بإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والتي حددتها الحكومة لمواجهة الجائحة، وتلك الأعداد في كل المحافظات وليست القاهرة فقط.


وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن تلك المحلات بينها مقاهى تداولت "الشيشة" بشكل مخالف لقرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مرددا:  "تم تشكيل لجان فى كل المحافظات بينهم متطوعين وسيتم الاستعانة بالمقاولين المحليين في القرى والمراكز، ستشارك في تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المواطنين.


وأكد شعراوى، على ضرورة تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، وأهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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