لم تلتزم بالاجراءات.. إغلاق 44 ألفا و134 محلا بسبب كورونا

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، علي اغلاق ما يقرب من 44 ألفا و134 محلا ، لعدم التزام اصحابها بإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والتي حددتها الحكومة لمواجهة الجائحة، وتلك الأعداد في كل المحافظات وليست القاهرة فقط.









وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن تلك المحلات بينها مقاهى تداولت "الشيشة" بشكل مخالف لقرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مرددا: "تم تشكيل لجان فى كل المحافظات بينهم متطوعين وسيتم الاستعانة بالمقاولين المحليين في القرى والمراكز، ستشارك في تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المواطنين.







