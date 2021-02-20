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أخبار العالم

ملك البحرين يلتقي نائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي

السبت 20/فبراير/2021 - 08:16 م
العاهل البحريني الملك
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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أحمد محرم
استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، في مقر إقامته في أبوظبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، نقل نائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي إلى ملك البحرين تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين دوام الخير والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وعبر العاهل البحريني عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدًا متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمد بن طحنون رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.
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