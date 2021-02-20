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مصلحة المواطن أولا.. الشهر العقاري: تعليمات تنظيمية للتصدي لأي تحايل في تسجيل العقارات

السبت 20/فبراير/2021 - 08:33 م
رئيس الشهر العقاري
رئيس الشهر العقاري
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هاني حسين
قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات،  إنه يتم إعداد  مشروع التعليمات التنظيمية والمنشورات الفنية والكتب الدورية للتصدي لأي مشكلة تحايل في ملف تسجيل العقارات السكنية،  مضيفا:" خلال الأسبوع الجاري سوف تصدر التعليمات التي تمنع أي تحايل في التسجيل في  مصلحة للشهر العقاري ".

وأضاف جمال ياقوت  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"  بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل.

وتابع جمال ياقوت: "القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء".

 وأكمل جمال ياقوت:" بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل".

 ولفت جمال ياغقوت:" الهدف من تعديلات قانون الشهر العقاري هو مصلحة المواطن وتنظيم عملية تسجيل العقارات، والدولة بدأت الاتجاه إلى استقرار ملكية المواطنين للوحدات السكنية ".
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