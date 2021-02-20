آداب القاهرة: توزيع أجهزة تابلت على الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية تقوم بتوزيع العديد من أجهزة التابلت على طلاب الفرق الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني.





أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية تعمل على تقديم كافة الإمكانيات والخدمات لطلابها ، حيث أنه سيتم طرح البرامج الدراسية والمنصات الالكترونية الخاصة بالكلية عليها .





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وأضاف "كامل" أن الطالب سيقوم فقط بعمل تحديثات لهذه البرامج المطروحة عليها، مع وجود متابعة من قبل الكلية مع الطالب لعمل هذه التحديثات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.





وأشار إلى أن الجامعة تسعى لشراء العديد من أجهزة التابلت الأخرى وبأحدث الإصدارات ، لتغطية أكبر عدد ممكن من الطلاب وتسخير كافة الخدمات والامكانيات التكنولوجية المتاحة لهم.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد اجتمع بالدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بالجامعة ، لمناقشة تطوير قاعات المحاضرات بالكلية، وتزويدها بشاشات ذكية.





كما أنه تم التوجيه ، بتوزيع 1000 تابلت على الطلاب الغير قادرين وذوي القدرات الخاصة ، تسهيلا على الطلاب في العملية التعليمية وتلقي المقررات والبرامج الدراسية بسهولة ، وتطوير العملية التعليمية للتحول إلى كلية ذكية .