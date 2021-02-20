طارق شوقي: تدخل الامهات في العملية التعليمية زاد عن الحد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تدخل الامهات في العملية التعليمية أصبح امرا مضرا جدا وغير نافع على الاطلاق ، مشيرًا إلى أن هذا التدخل لم يكن موجودا "من زمان".





وقال وزير التربية والتعليم : الوضع ده ما ينفعش ، كل حاجة بقيت over وكل الامور تعالجها بعض الامهات بالصياح و "الزعيق"





وأضاف وزير التربية والتعليم : على جميع الاهالي أن يعلموا أن التعليم هو علم له متخصصين ، و وضع الامتحانات علم له متخصصين ، و "مش اي حد مؤهل للكلام عن هذه الامور".





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : الناس بتفاصل في كل حاجة في التعليم واحنا بنقول لهم التعليم مش سوبر ماركت.



