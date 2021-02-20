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تعليم

طارق شوقي: تدخل الامهات في العملية التعليمية زاد عن الحد

السبت 20/فبراير/2021 - 09:04 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن تدخل الامهات في العملية التعليمية أصبح امرا مضرا جدا وغير نافع على الاطلاق ، مشيرًا إلى أن هذا التدخل لم يكن موجودا "من زمان".

وقال وزير التربية والتعليم : الوضع ده ما ينفعش ، كل حاجة بقيت over وكل الامور تعالجها بعض الامهات بالصياح و "الزعيق"

وأضاف وزير التربية والتعليم : على جميع الاهالي أن يعلموا أن التعليم هو علم له متخصصين ، و وضع الامتحانات علم له متخصصين ، و "مش اي حد مؤهل للكلام عن هذه الامور".

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : الناس بتفاصل في كل حاجة في التعليم واحنا بنقول لهم التعليم مش سوبر ماركت.

واكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه لا شئ يستدعي القلق ، مؤكدا ان الوزارة تخفف عن الطلاب وأولياء الأمور بقدر الإمكان. 

وأكد أن هناك دولا متقدمة أوقفت الدراسة نهائيا لأنها لم تجد حلولا لإستكمال العام الدراسي ، مؤكدا ان الوزارة قدمت الحلول التي تتناسب مع ظروف كورونا ، ولكن هناك البعض يريد حلول تناسبه هو فقط .
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