ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يناقش موقف تنفيذ 830 مشروعاً بتكلفة 24 مليار جنيه

السبت 20/فبراير/2021 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

اقرأ أيضًا:

واستعرض المحافظ مع الحاضرين نسب تنفيذ  مشروعات المديريات ١٩/٢٠ و ٢٠/٢١ والبالغ عددها 830 مشروعًا بإجمالي ٢٤ مليارًا و٨٩٦ مليون جنيه ، حيث تمت مناقشة الموقف الحالي بمستشفيات (بشبيش، حميات المحلة وصدر بسيون)، كما ناقش المحافظ موقف مشروعات المجزر الآلي ببشبيش الحصة وتأهيل وتبطين الترع،وكذلك تم استعراض موقف مشروعات مديريات (التربية والتعليم، الطرق، الري، الإسكان، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين ،الطب البيطري وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري والاتصالات).

وناقش المحافظ موقف المشروعات المتعثرة وآليات تفعيلها والانتهاء منها في أسرع وقت، وخلال الاجتماع تم التوجيه بدراسة إمكانية إنشاء كورنيش بمدينة بسيون، وتبرع الأهالي بقطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بإحدى قرى زفتى وخطط رد الشيء لأصله بالمحلة وطنطا.

كما استعرض المحافظ موقف مشروعات الرصف ضمن أربع خطط هي (رد الشيء لأصله، الإضافية، الاستثمارية وتطوير العشوائيات)، حيث وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تقوم بالحفر عقب عمليات الرصف، مشددًا على الالتزام باستلام كافة الطرق في مواعيدها وبأعلى المواصفات القياسية.

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية خاصةً خلال موجة الطقس الأخيرة ، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد خاصةً في قطاع النظافة ، وتحديد أماكن صالحة لإقامة أكشاك وعربات متنقلة.
محافظ الغربية يناقش موقف تنفيذ 830 مشروعاً بتكلفة 24 مليار جنيه
محافظ الغربية يناقش موقف تنفيذ 830 مشروعاً بتكلفة 24 مليار جنيه
محافظ الغربية يناقش موقف تنفيذ 830 مشروعاً بتكلفة 24 مليار جنيه
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق موقف نزلة عبداللاه حتى المدخل الجنوبي بحي شرق

محافظ الدقهلية يوجه بتطبيق استراتيجيات جديدة للاستغناء نهائيا عن مقاولى توريد عمال النظافة

47 مشروعا| محافظ الفيوم يناقش خطط الرصف وأعمال رد الشيء لأصله..صور

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بالشوارع والميادين ويتابع معدلات التنفيذ

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 – 2021

بتكلفة 72 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع منيا القمح

ترشيحاتنا

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

من مصر للكويت.. فتح باب حجز تذاكر الرحلات المباشرة بداية من غد

أحمد موسى عن إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين: ناسنا وشرفنا أهم من الصداقة

ضيف غير متوقع.. دب يهاجم سيدة في الحمام

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟