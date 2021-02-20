محافظ الغربية يناقش موقف تنفيذ 830 مشروعاً بتكلفة 24 مليار جنيه

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.





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واستعرض المحافظ مع الحاضرين نسب تنفيذ مشروعات المديريات ١٩/٢٠ و ٢٠/٢١ والبالغ عددها 830 مشروعًا بإجمالي ٢٤ مليارًا و٨٩٦ مليون جنيه ، حيث تمت مناقشة الموقف الحالي بمستشفيات (بشبيش، حميات المحلة وصدر بسيون)، كما ناقش المحافظ موقف مشروعات المجزر الآلي ببشبيش الحصة وتأهيل وتبطين الترع،وكذلك تم استعراض موقف مشروعات مديريات (التربية والتعليم، الطرق، الري، الإسكان، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين ،الطب البيطري وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري والاتصالات).





وناقش المحافظ موقف المشروعات المتعثرة وآليات تفعيلها والانتهاء منها في أسرع وقت، وخلال الاجتماع تم التوجيه بدراسة إمكانية إنشاء كورنيش بمدينة بسيون، وتبرع الأهالي بقطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بإحدى قرى زفتى وخطط رد الشيء لأصله بالمحلة وطنطا.





كما استعرض المحافظ موقف مشروعات الرصف ضمن أربع خطط هي (رد الشيء لأصله، الإضافية، الاستثمارية وتطوير العشوائيات)، حيث وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تقوم بالحفر عقب عمليات الرصف، مشددًا على الالتزام باستلام كافة الطرق في مواعيدها وبأعلى المواصفات القياسية.



