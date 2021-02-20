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توك شو

نجوي إبراهيم تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة الطائرة المنكوبة والراحلة سلوى حجازى

السبت 20/فبراير/2021 - 11:39 م
الإعلامية نجوي ابراهيم
الإعلامية نجوي ابراهيم
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حمزة شعيب
 تحدثت الإعلامية نجوي إبراهيم، عن تفاصيل خاصة بالإعلامية الراحلة سلوي حجازي لأول مرة، قائلة "كان دوري السفر علي متن الطائرة الليبية المنكوبة والراحلة سلوى حجازى سافرت بدلا عنى".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc: "خبر سقوط الطائرة التي كانت تقل الإعلامية الراحلة كان صادما ومؤسفا بالنسبة لي، مردفة: "كانت جميلة ورقيقة".

وأوضحت: "حضرت نفسى عشان اطلع السفرية وكان الدور عليا فى السفر والراحلة قالتلى نجوى ممكن اطلع مكانك المرة دى وكان ردي عليها أنتي تؤمري وشكرتني لكن بعد الحادثة تألمت جدا وتمنيت لو كنت مكانها، لان الواقعة كانت مؤلمة خاصة وأن ابنتها رضوي في الثانوية العامة".
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