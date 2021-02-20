كورونا ولا إيه.. حالة مرضية تصيب يوسف الحسيني على الهواء ويخرج لفاصل

أصيب الإعلامي يوسف الحسيني، بنوبة من السعال الحاد ، على الهواء، ما وضعه في موقف محرج أمام المشاهدين.





وبرر الحسيني الموقف ، خلال بداية حلقة برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الفضائية الأولى، ضاحكا: "كورونا دي ولا إيه؟.. متخافوش"، ليخرج بعدها لعرض كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع القاهرة للمحاكم الأفريقية.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا، للاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية هو تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.