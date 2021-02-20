وكيل أشرف روقا: عدم سفر اللاعب مع بعثة الزمالك خطأ إداري

كشف ميدو حزين، وكيل اللاعب محمد أشرف روقا، عن موقف اللاعب من عدم السفر إلى السنغال مع بعثة الفريق.

وقال "حزين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس 2، إن غياب روقا عن بعثة الزمالك خطأ إداري.





وتابع: "روقا" كان لديه جوازان سفر واحد خلال بطولة كأس العالم العسكري وآخر عادياََ، وهذا ما جعله غير مقروء على السيستم في المطار.





وأكد "حزين" أن الخطأ الإداري الذي حدث غير مقصود، ولكن لابد من التحقق من جميع الأمور والاستعانة بالخبرات في المناصب الهامة داخل الأندية الكبرى.