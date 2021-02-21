في عهد بايدن .. دفعة أولى من المهاجرين تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية

أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض عبور دفعة أولى من المهاجرين الحدود المكسيكية الأمريكية في ظل إدارة بايدن.





أوضحت أن العشرات من طالبي اللجوء عبروا الحدود الأمريكية، في إطار إصلاحات في مجال الهجرة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما لا يزال الآلاف ينتظرون في المكسيك على أمل اللحاق بهم.





أشارت إلى أت المجموعة اجتازت الحدود في حافلة من مدينة تيخوانا برفقة ممثلين للمفوضية العليا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.



