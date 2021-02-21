حيل تخلصك من عادات غذائية سيئة

يشكو الكثير من الأشخاص من الوزن الزائد، ويرجع ذلك باتباع عادات غذائية خاطئة، لذلك كشف موقع هيلثي عن أبرز الحيل لاتباع نمط حياة صحي.





تحضير الوجبة

عليك بتقسيم الوجبات من خلال البروتين والخضار والسلطة والشوربة فى الثلاجة، لتجنب الوقوع فى أخطاء تناول الوجبات السريعة أثناء الرجوع من العمل.





اصنع بدائل صحية

يمكنك استبدال الحلويات بتناول ثمرة من الفاكهة يوميا فى نصف النهار.





اشرب ماء

الماء هو الحل الأساسي لكل شيء! شرب الماء طوال اليوم سيبقيك ممتلئًا بين الوجبات ، كما يوفر لك العديد من الفوائد الأخرى مثل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك ، وتحسين بشرتك وصحتك ، وتنظيم درجة حرارة جسمك ، وتعزيز الجهاز الهضمي!





ابعدي عينك عن أرى مثير للوجبات الديمو والحلوي

إذا كان منزلك مليئًا بالرقائق والبسكويت والآيس كريم، فتخلصي منهم و استبدليهم بالفواكه والخضروات والآيس كريم منخفض السعرات الحرارية، املأ منزلك بالخيارات الصحية حتى لا تضطر إلى رؤية الأطعمة غير الصحية كل يوم تعود فيه إلى المنزل.