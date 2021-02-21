ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حيل تخلصك من عادات غذائية سيئة

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:10 ص
حيل تخلصك من عادات
حيل تخلصك من عادات صحية سيئة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يشكو الكثير من الأشخاص من الوزن الزائد، ويرجع ذلك باتباع عادات غذائية خاطئة، لذلك كشف موقع هيلثي عن أبرز الحيل لاتباع نمط حياة صحي.


تحضير الوجبة

عليك بتقسيم الوجبات من خلال البروتين والخضار والسلطة والشوربة فى الثلاجة، لتجنب الوقوع فى أخطاء تناول الوجبات السريعة أثناء الرجوع من العمل. 


اصنع بدائل صحية
يمكنك استبدال الحلويات بتناول ثمرة من الفاكهة يوميا فى نصف النهار.


اشرب ماء
الماء هو الحل الأساسي لكل شيء! شرب الماء طوال اليوم سيبقيك ممتلئًا بين الوجبات ، كما يوفر لك العديد من الفوائد الأخرى مثل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك ، وتحسين بشرتك وصحتك ، وتنظيم درجة حرارة جسمك ، وتعزيز الجهاز الهضمي!


ابعدي عينك عن أرى مثير للوجبات الديمو والحلوي
إذا كان منزلك مليئًا بالرقائق والبسكويت والآيس كريم،  فتخلصي منهم و استبدليهم بالفواكه والخضروات والآيس كريم منخفض السعرات الحرارية، املأ منزلك بالخيارات الصحية حتى لا تضطر إلى رؤية الأطعمة غير الصحية كل يوم تعود فيه إلى المنزل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتاكل حلويات كتير.. 3 طرق غير تقليدية للتوقف عنها

أضرار وخيمة .. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الدهون؟

تحافظ على بناء العضلات.. تعرف على أهمية الوجبات الغذائية لـ لاعبي كمال الأجسام

مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر

لـ الحوامل.. 5 عادات فعالة تجنبك الحموضة طوال الحمل

اجتنبها فورا .. أبرز 9 عادات خاطئة تكسبك الوزن الزائد

ترشيحاتنا

سفينة حربية روسية عملاقة تدخل مياه البحر المتوسط

ابن سلوى حجازي: لا نعلم حقيقة عمل والدتي مع جهات سيادية

يومان .. ريهام سعيد تروج لمسلسلها الجديد

ضحية مستريح الغربية ينهار على الهواء: خد مني 650 ألف جنيه

أخبار الفن.. منتجة شهيرة تتحول جنسيا .. اليسار تحاول الانتحار .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين

نشرة أخبار العالم|عودة ترامب.. إسرائيل توسع ترسانتها النووية.. تخاريف أردوغان واقتحام الكابيتول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل لحوم الدجاج تنقل إنفلونزا الطيور الجديدة إلى البشر .. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

وقع في الفخ .. شاهد امرأة تكشف خيانة زوجها من خلال صورتين

بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور