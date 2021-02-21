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مرأة

بمذاق جديد.. أنواع كوكتيل سهلة ولذيذة

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:09 ص
نصائح كوكتيل سهلة
نصائح كوكتيل سهلة ولذيذة ومذاق جديد
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أسماء عبد الحفيظ

تحضير كوكتيل لذيذ وجذاب، طريقة سهلة وممتعة، كل ما عليكي فعله اتباع الخطوات، للحصول على عدة أنواع من الكوكتيل.


كوكتيل منشط

كوكتيل سهل وبسيط يمكنك دائمًا إضافة القليل من اللون والديكور أيضًا، وإضافة التوت والليمون والخيار أمرًا شائعًا، وإذا أضفت قليلا من إكليل الجبل .

كوكتيل الاسبرايت

لذيذ إلى حد ما، هذه الكوكتيلات عبارة عن 3 مكونات بسيطة، ما عليك سوى إضافة سبرايت أو الماء الفوار أو المياه الغازية وفويلا، أضف عصير البرتقال.


الكوكتيل المثلج
تعتبر المارجريتا المجمدة رائعة في أي مناسبة وعليك فقط رميها في خلاط مع بعض الثلج. يمكن أن تؤدي إضافة مجموعة متنوعة من النكهات إلى المارجريتا إلى جعلها مختلفة ولا تزال لذيذة ، ويمكن أن تضيف بعض رقائق الفلفل الحار وبعض الليمون وعصير فاكهة وعصير الأناناس أو حتى بعض القرفة نكهة. 


ما عليك سوى إضافة الثلج والعصير الذي تختاريه والمكونات الطازجة وستحصل على مشروب رائع لذيذ وشهي  في أي وقت من الأوقات.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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