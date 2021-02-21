تفاصيل تمديد الكويت قرار منع دخول غير المواطنين .. فيديو

قال علاء سليم، الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج، إن الكويت قررت تمديد قرار منع دخول غير المواطنين من المطارات حتى إشعار آخر، وقبل ساعات كان هناك قرار سابق بمنع دخول غير المواطنين بقائمة تضم 30 دولة ولكن الآن وصلت القائمة إلى أكثر من 70 دولة.





وأضاف علاء سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون إي": كانت العادة أن يدخل أبناء الجالية المصرية والجاليات الاخرى إلى الاراضي الكويتية عن طريق محطة الترانزيت في دبي، ويجب أن تقيم الجالية 14 يوما كحجر صحي قبل ان يدخل الكويت.



وتابع: انتظرنا تطبيق القرار الصادر والذي يقضي بالدخول المباشر للكويت إعتبارًا من 21 فبراير لهؤلاء الرعايا، بشرط ان يقضوا مؤسسي إجباري داخل الفندق، فور وصولهم بدلًا من الحجر المنزل الذي كان يراقب بواسطة منظومة إلكترونية .





وأضاف: نتيجة تسارع الأحداث قررت الكويت عودة حظر دخول غير المواطنين إلى الاراضي الكويتية سواء كانوا طيران مباشر أو ترانزيت.



