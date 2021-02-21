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مرأة

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك .. نصيحة الأبراج لمواليد 21 فبراير

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:10 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم في علم الأرقام

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 21 فبراير فإن ذلك يعني أنك عاشق لمتع الحياة. كما أنك طموح ومتفائل وملهم وحساس.. لكن مزاجك يميل كثيرا للتقلب.

نصيحة:

عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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