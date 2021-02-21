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توك شو

ضحية مستريح الغربية ينهار على الهواء: خد مني 650 ألف جنيه

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:31 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف عمرو العماوي، أحد ضحايا مستريح الغربية، عن تفاصيل واقعة النصب التي حدثت لهم، قائلا إن المتهم حصل منه ومن أقاربه على ما يقارب من مليون جنيه، مؤكدا أنه نصب عليه في 650 ألف جنيه.

وأضاف عمرو العماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": "أنا صاحب محلات بقالة في القاهرة.. وما حصل عليه المستريح تحويشة عمري.. المستريح لديه ما يقارب 26 مندوبا في مصر ومعظمهم من عائلته".

وأردف: "جمال محمد علي وطه محمد علي وأحمد محمد على البسيوني، وأحمد فرحات هم المشاركين مع المستريح".. إحنا مكناش نعرف المستريح وهو أقنعنا أنه يستورد أجهزة طبية".

وأضاف: "البلد كلها دفعت للمستريح ودلوقتي البلد كلها مفيهاش جنيه".

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