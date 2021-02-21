بعد تغيير استراتيجية Drive .. أفضل تطبيقات مجانية لمشاركة وتخزين الملفات الكبيرة

مع اقتراب تغيير شركة جوجل الأمريكية استراتيجيتها تجاه تطبيقات التخزين السحابية أو التخزين عبر الإنترنت مثل تطبيقها الشهير Drive درايف المجانى وتحويله إلى تطبيق غير مجانى يتطلب اشتراكا مدفوعا، أصبح من المهم البحث عن تطبيقات أخرى بديلة مجانية للقيام بمشاركة الملفات الكبيرة التى تتخطى 2 جيجا بايت .





وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عددا من التطبيقات التى يمكن استخدامها عند مشاركة ورفع العديد من الملفات المساحة التخزينية الكبيرة والتى تعتبر أكبر من المساحة التخزينية من تطبيق درايف نفسه، ومنها :









1- تطبيق Send Anywhere





على عكس العديد من التطبيقات الأخرى التي يمكنها إرسال مقاطع فيديو كبيرة ، لا يتطلب منك تطبيق Send Anywhere إنشاء حساب قبل أن تتمكن من استخدام الخدمة، ويدعم التطبيق مشاركة الملفات مع عدة أشخاص في نفس الوقت، ويتم إرسال جميع الملفات بتقنية تشفير معينة بالإضافة إلى دعمه لهواتف الأندرويد والآيفون .





2- تطبيق Xender

هو تطبيق يعمل على نظام تشغيل مفتوح المصدر قائم على Linux ويدعم إرسال التطبيقات وملفات الموسيقى وملفات PDF وملفات ZIP وحتى المجلدات بأكملها، ويوفر التطبيق سرعات نقل أعلى بكثير من البلوتوث، ويحتوى على محول MP3 يمكنه استخراج أغنية من ملف فيديو وحفظها كملف صوتي ، بالإضافة إلى أداة تنزيل الوسائط الاجتماعية التي تتيح لك حفظ ومشاركة مقاطع الفيديو من واتسآب وفيسبوك وانستجرام.





3- تطبيق Filemail



