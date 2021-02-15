بالخطوات..كيف تتخلص من تطبيق ماسنجر نهائيا؟

يمل الكثيرون من تطبيقات التواصل الاجتماعى بعد فترة من الوقت، أو لزيادة أعمالهم وقلة أوقات فراغهم وأيضا للابتعاد عن الجدل والإزعاج ، وتفضيل الحياة الهادئة بعيدا عن تطبيقات السوشال الميديا ، الامر الذى يدفعهم إلى حذف العديد من تطبيقات التواصل والمراسلة.





وبحسب موقع Cyclonis التقنى فإن تطبيق ماسنجر من أكثر تطبيقات الدردشة والتواصل إزعاجا وإهدارا للوقت، ويفضل الكثير من المستخدمين حذفه نهائيا من هواتفهم إلا أن سياسة فيسبوك تمنع حذف تطبيق ماسنجر إلا أنه يمكن القيام بإلغاء تنشيط التطبيق للأبد كما أنه يمكن الرجوع إليه فى أى وقت. Messenger من أكثر تطبيقات الدردشة والتواصل إزعاجا وإهدارا للوقت، ويفضل الكثير من المستخدمين حذفه نهائيا من هواتفهم إلا أن سياسة فيسبوك تمنع حذف تطبيق ماسنجر إلا أنه يمكن القيام بإلغاء تنشيط التطبيق للأبد كما أنه يمكن الرجوع إليه فى أى وقت.









وللقيام بإلغاء تنشيط تطبيق ماسنجر للتخلص من الإزعاج يجب أولا إلغاء تنشيط حساب فيسبوك ثم بعد ذلك القيام بإلغاء تنشيط ماسنجر :





إلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك





انقر في الجزء العلوي الأيمن من فيسبوك.





حدد الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات.





انقر فوق معلومات فيسبوك الخاصة بك في العمود الأيسر.





انقر فوق إلغاء التنشيط والحذف.





اختر إلغاء تنشيط الحساب ، ثم انقر فوق متابعة إلى إلغاء تنشيط الحساب واتبع التعليمات للتأكيد.





إلغاء تنشيط تطبيق ماسنجر





من الدردشات ، اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الزاوية اليسرى





انقر فوق سياسة الخصوصية





اضغط على إلغاء تنشيط ماسنجر ثم اضغط تأكيد .



