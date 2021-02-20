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تكنولوجيا

بعد ثبوت خطورة SHAREit .. أكثر تطبيقات ضارة على هاتفك الأندرويد

السبت 20/فبراير/2021 - 11:11 م
أكثر تطبيقات ضارة
أكثر تطبيقات ضارة علي هاتفك الأندرويد
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ندى على
حذر عدد كبير من الباحثين فى مجال الأمن الإلكترونى فى الأيام القليلة الماضية من التطبيق الشهير SHAREit المستخدم فى نقل ومشاركة الملفات والصور، وذلك بعد ثبوت احتوائه على ثغرات أمنية غير مسبوقة فشل مطوروه في إصلاحها مما يهدد مستخدمي هواتف أندرويد بالاختراق وتلف هواتفهم. 

وعلى الرغم من أن تطبيق SHAREit هو تطبيق شائع يستخدمه مئات الملايين من مستخدمى هواتف الأندرويد إلا أن هناك تطبيقات شهيرة أخرى، بحسب موقع  PanSpy ، يقوم الملايين بتحميلها على هواتفهم يوميا إلا أنها تسبب ضرا كبيرا وتحتوى على روابط خبيثة كما أنها تقوم بسرقة محتويات بياناتهم الشخصية. 


تطبيق Bigo Live

والتطبيق هو أحد تطبيقات البث المباشر حيث يمكن للمستخدمين تدوين مقاطع فيديو حول حياتهم وتشغيل ألعاب الفيديو المباشرة واستضافة برامجهم الخاصة، يقوم باختراق المستخدمين والتجسس عليهم كما أن التطبيق يتضمن بعض التصرفات السيئة مثل التنمر والعرى والعنف والألفاظ النابية .  

تطبيق CLEAN It

هو تطبيق يقوم بتنظيف الملفات، ويقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لتسريع الهواتف الهواتف وتوفير مساحة جيدة، كما يعمل على توفير عمر البارية وعدم استنزافها، ولكنه يعمل على إبطاء الهاتف وتدميره على المدى الطويل بشكل ملحوظ.

تطبيق UC Browser

هو تطبيق يعمل كمحرك للبحث أو متصفح على الإنترنت، ويقوم باستخدامه المئات من ملايين المستخدمين للهواتف الذكية خاصة هواتف أندرويد، ويقوم بنقل جميع بيانات المستخدمين وحفظ صورهم وقوائم اتصالاتهم بشكل دائم. 

تطبيق Houseparty 

وهو أحد تطبيقات مكالمات الفيديو، حيث أن التطبيق مصنف من أنه اسوأ تطبيقات مكالمات الفيديو على الإطلاق، حيث أنه فشل فى الإيفاء بخصوصية المستخدمين، كما أن عدد من الباحثين حذروا بشأن هذا التطبيق حيث يشارك بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى، كما يقوم ببيع المعلومات لأصحاب الإعلانات.  

تطبيق Photo Collage 

من أشهر تطبيقات الصور والتعديل عليها وإزالة الخلفيات، ولكن يقوم التطبيق بالاضطلاع على صور المستخدمين، وكذلك بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى الإعلانات التى يحتوى عليها والتى تعمل على تدمير الهاتف.


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