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تكنولوجيا

تطبيق المراسلة الهندي Sandes أفضل من واتساب.. اعرف مميزاته

السبت 20/فبراير/2021 - 03:00 م
تطبيق Sandes
تطبيق Sandes
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شيماء عبد المنعم
يعد Sandes، هو تطبيق المراسلة الفورية للحكومة الهندية، والذي تم إطلاقه مؤخرا المركز الوطني للمعلومات (NIC) كبديل حكومي لتطبيق "واتساب" الأمريكي، وقد أصبح الآن في متناول الجميع بعد أن كان متاحًا فقط للمسؤولين الحكوميين.


وبحسب ما ذكره موقع "indian express"، يهدف تطبيق المراسلة المشفر من طرف إلى طرف Sandes، لحماية خصوصية مستخدميه والاستمتاع بتجربة أكثر أمانا من تطبيقات التراسل الأجنبية، يعمل نظام المراسلة الفورية الحكومي مجانا بالكامل ولا توجد إعلانات بالتطبيق.




ويتمتع Sandes - ويعني اسمه الرسائل باللغة الهندية - بواجهة مشابهة لـ واتساب، ويجلب أيضًا بعض الميزات الخاصة به، ولكن تعد أبرز الاختلافات الرئيسية بين تطبيقي المراسلة، هو أن التطبيق الهندي يوفر خيارا للتسجيل باستخدام معرف البريد الإلكتروني وليس فقط رقم الهاتف المحمول.


ويتيح لك تطبيق المراسلة الحكومي Sandes، مشاركة مقاطع الفيديو أو الصور بحجم يصل إلى 500 ميجابايت، على عكس واتساب الذي يتيح لك إرسال مقاطع فيديو بحجم 16 ميجابايت وملفات عادية تصل إلى 100 ميجابايت، كما يوفر لك خيارا لإجراء نسخة إحتياطية من الدردشات على جهازك أو اختيار موقع سحابي خارجي.


ويوفر Sandes ميزات أخرى مثل رسالة البث وخاصية الحالة واختفاء وحذف وإعادة توجيه الرسائل، وأرشفة الدردشات، كما يمكنك إنشاء مجموعات وإضافة 50 عضوا على الأقل، ويتيح لك أيضا إمكانية التحقق من الطقس لمدينتك داخل التطبيق، ويمكنك إضافة تصنيفات أولوية أو سرية إلى رسائلك.


ووفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق Sandes، فإن جميع الرسائل في المحادثات الفردية أو الجماعية ستكون "مشفرة من طرف إلى طرف لضمان الاتصال الآمن، ولقد نصت السياسة بوضوح على أن النظام لا يبيع أو يشارك أي معلومات تعريف شخصية إلى "أي طرف ثالث، باستثناء ما يتم تغطيته بموجب تطبيق القانون أو بأمر من المحكمة وما إلى ذلك".


كيفية التسجيل في تطبيق المراسلة الهندي Sandes
1. يتوفر التطبيق للتحميل على متجري جوجل بلاي وآب ستور، أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني التاليwww.gims.gov.in/dash/dlink والنقر فوق زر التنزيل.


2. بمجرد التنزيل، افتح التطبيق وأنشئ حسابك باستخدام رقم هاتفك أو معرف البريد الإلكتروني.


3. سيرسل لك التطبيق رمز OTP المكون من ستة أرقام للمصادقة، قم بإدخال رموز التحقق لاستكمال إنشاء حسابك.


4. أدخل اسمك وقم بتحميل صورة ملفك الشخصي، ثم امنح التطبيق الإذونات اللازمة لتحديد موقعك الجغرافي ومزامنة جهات الاتصالا، ثم يمكنك البدء لمراسلة أي مستخدم للخدمة. 
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