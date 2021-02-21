أحمد سليمان: ما المانع من التعاقد مع خبراء أجانب لإدارة لجنة الحكام؟

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أنه سيكون هناك مكافأت للأندية الصاعدة للممتاز حال فوزه بانتخابات رئاسة اتحاد الكرة.





وقال سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيكون هناك مكافآت للأندية الصاعدة للدوري الممتاز لكي يتمكنوا من تدعيم فريقهم ولا يهبطوا مرة أخرى".





وتابع: "ما المانع من التعاقد مع خبراء أجانب لإدارة لجنة الحكام أسوة بما يحدث في بعض الدول العربية".





وأشار إلى أنه لا يوجد اتفاق بيني وبين محمود طاهر على ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة وترشحي على مقعد النائب معه.



